Auch in Burkhardtsdorf gibt es wieder einen Weihnachtsmarkt.
Auch in Burkhardtsdorf gibt es wieder einen Weihnachtsmarkt. Bild: Andrea Hinkel/Gemeinde
Auch in Burkhardtsdorf gibt es wieder einen Weihnachtsmarkt.
Stollberg
Das ist am Wochenende im Raum Stollberg los
Redakteur
Von Michael Urbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Advent beginnt – und unter diesem Zeichen stehen auch viele Veranstaltungen im Altkreis Stollberg. Eine Auswahl.

Auerbach: Erstmalig wird die Pyramide am Rathaus bereits am Freitag um 18 Uhr angeschoben. Zuvor gibt es einen Lampionumzug - Treff ist 17.30 Uhr an der Oberschule. Der Umzug wird von der Jugendfeuerwehr begleitet – und erstmalig auch mit einem Engel und einem Bergmann. „Für die Kinder wird eine kleine Überraschung bereitgehalten“, sagt...
