Das ist am Wochenende im Raum Stollberg los

Stollberg
Der Advent beginnt – und unter diesem Zeichen stehen auch viele Veranstaltungen im Altkreis Stollberg. Eine Auswahl.
Auerbach: Erstmalig wird die Pyramide am Rathaus bereits am Freitag um 18 Uhr angeschoben. Zuvor gibt es einen Lampionumzug - Treff ist 17.30 Uhr an der Oberschule. Der Umzug wird von der Jugendfeuerwehr begleitet – und erstmalig auch mit einem Engel und einem Bergmann. „Für die Kinder wird eine kleine Überraschung bereitgehalten“, sagt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.