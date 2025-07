Das ist am Wochenende im Raum Stollberg los: Schlager-Party und heilende Klänge

Das Event-Angebot in der Ferienzeit ist ausgedünnt. Dennoch gibt es Veranstaltungen in und um Stollberg: für Schlagerfans und Freunde der meditativen Entspannung.

Ob rhythmischer Schlager oder entspannende Klangreise – in und um Stollberg gibt es am Wochenende sowohl für Partyhungrige als auch Entspannungswillige etwas. Während in Jahnsdorf dem Schlager gehuldigt wird, entspannt man in Meinersdorf in einer mongolischen Jurte.