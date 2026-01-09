Das ist am Wochenende in und rund um Stollberg los: Knutfeste, Winterdorf und Christbaum-Weitwurf

Ob ein märchenhafter Theaternachmittag, ein stimmungsvoller Lampionumzug oder noch einmal Wintermarkt-Atmosphäre: Von Freitag bis Sonntag wird in und um Stollberg einiges geboten.

Am Wochenende wird es wohl winterlich kalt bleiben. Auch wer nicht auf einer der Schneepisten in der Region unterwegs sein will, kann aus zahlreichen Veranstaltungen auswählen oder einfach in der Gemeinschaft bei einem der Knutfeste den eventuell mittlerweile schon nadelnden Weihnachtsbaum entsorgen.