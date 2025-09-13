Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Auch Mode spielt zur Einkaufsnacht in Stollberg wieder eine Rolle.
Auch Mode spielt zur Einkaufsnacht in Stollberg wieder eine Rolle. Bild: Ralf Wendland
Auch Mode spielt zur Einkaufsnacht in Stollberg wieder eine Rolle.
Auch Mode spielt zur Einkaufsnacht in Stollberg wieder eine Rolle. Bild: Ralf Wendland
Stollberg
Das ist zur 19. Stollberger Einkaufsnacht los
Redakteur
Von Michael Urbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Gewerbeverein hat wieder ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt. Was die Besucher zur Stollberger Einkaufsnacht erwartet.

Das Wetter soll schon mal mitspielen zur Stollberger Einkaufsnacht: Bis zu 20 Grad Celsius sagen die Wetterfrösche für den frühen Samstagabend voraus. Dann dürfte die Innenstadt pulsieren - denn der Gewerbeverein hat zur 19. Auflage der Veranstaltung wieder allerlei aufgefahren.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:35 Uhr
1 min.
Kranke Königin Camilla bleibt royaler Trauerfeier fern
Die britische Königin erholt sich von einer Krankheit. (Archivbild)
Kurz vor dem Staatsbesuch des US-Präsidenten muss die Königin wegen einer Krankheit ihre Teilnahme an einer Trauerfeier absagen. Gerät die sorgfältig vorbereitete Choreographie nun ins Wanken?
14.09.2025
2 min.
Einkaufsnacht in Stollberg kommt bei Kunden und Händlern gut an
Franziska Malz, Inhaberin von „Jeans Malz“ (l.), im Gespräch mit Jenny Schwarz.
Die Stollberger Innenstadt hat sich am Wochenende in ein nächtliches Shopping-Paradies mit verlängerten Öffnungszeiten verwandelt. Das lockte zahlreiche Besucher an.
Ralf Wendland
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
13:32 Uhr
2 min.
Brandstiftung an Bahn-Schaltkasten? Ermittler suchen Zeugen
Die Ermittlungen zu der mutmaßlich vorsätzlichen Brandstiftung an einem Sicherungskasten eines Stellwerks in Lehrte bei Hannover dauern an.
Eine zerstörte Kabelanlage nahe Hannover hat für massive Beeinträchtigungen im Bahnverkehr geführt. Welche Erkenntnisse haben die Ermittler?
11.09.2025
4 min.
Das ist am Wochenende im Erzgebirge los: Einkaufsnacht, Naturmarkt – und Jörg Gräser kommt
Jörg Gräser liest zum Tierparkfest in Aue aus seinem Buch.
Ob Tierparkfest, Einkaufsnacht oder Tage des historischen Handwerks: Am Wochenende warten im Erzgebirge zahlreiche Veranstaltungen. „Freie Presse“ hat sechs Tipps parat.
unseren Redakteuren
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
Mehr Artikel