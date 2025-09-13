Das ist zur 19. Stollberger Einkaufsnacht los

Stollberg
Der Gewerbeverein hat wieder ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt. Was die Besucher zur Stollberger Einkaufsnacht erwartet.
Das Wetter soll schon mal mitspielen zur Stollberger Einkaufsnacht: Bis zu 20 Grad Celsius sagen die Wetterfrösche für den frühen Samstagabend voraus. Dann dürfte die Innenstadt pulsieren - denn der Gewerbeverein hat zur 19. Auflage der Veranstaltung wieder allerlei aufgefahren.
