„Das wird ein Highlight“: Neben bekannter Fuchsbrunnbrücke im Erzgebirge entsteht Hängebrücke

Die historische Fuchsbrunnbrücke bei Zwönitz wird nicht zum Radweg. Stattdessen soll nebenan ein Neubau entstehen. Ende Februar könnte das Projekt starten. Doch Eisenbahnfans sind davon nicht begeistert.

Der Zeitplan ist ehrgeizig. Ende dieses Jahres soll sie fertig sein, die Hängebrücke für Radfahrer und Fußgänger über dem Aubach und das Fuchsbrunntal bei Zwönitz. „Da darf jetzt nichts mehr dazwischenkommen", betont der Zwönitzer Bürgermeister Wolfgang Triebert.