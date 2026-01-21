MENÜ
Diese Skizze zeigt, wie die künftige Radfahrer- und Fußgängerbrücke aussehen könnte.
Diese Skizze zeigt, wie die künftige Radfahrer- und Fußgängerbrücke aussehen könnte. Bild: Visualisierung: Stadt Zwönitz
Sie ist marode und darf nicht mehr betreten werden – die alte Fuchsbrunnbrücke bei Zwönitz.
Sie ist marode und darf nicht mehr betreten werden – die alte Fuchsbrunnbrücke bei Zwönitz. Bild: Archivfoto: Irmela Hennig
Der Zwönitzer Bürgermeister Wolfgang Triebert hat quasi hauptverantwortlich den Hut für das Bauvorhaben.
Der Zwönitzer Bürgermeister Wolfgang Triebert hat quasi hauptverantwortlich den Hut für das Bauvorhaben. Bild: Georg Dostmann/Archiv
Nicht nur bis zur Brücke, sondern auch über das Tal, sollen Wanderer und Radfahrer künftig kommen.
Nicht nur bis zur Brücke, sondern auch über das Tal, sollen Wanderer und Radfahrer künftig kommen. Bild: Irmela Hennig
Stollberg
„Das wird ein Highlight“: Neben bekannter Fuchsbrunnbrücke im Erzgebirge entsteht Hängebrücke
Von Irmela Hennig
Die historische Fuchsbrunnbrücke bei Zwönitz wird nicht zum Radweg. Stattdessen soll nebenan ein Neubau entstehen. Ende Februar könnte das Projekt starten. Doch Eisenbahnfans sind davon nicht begeistert.

Der Zeitplan ist ehrgeizig. Ende dieses Jahres soll sie fertig sein, die Hängebrücke für Radfahrer und Fußgänger über dem Aubach und das Fuchsbrunntal bei Zwönitz. „Da darf jetzt nichts mehr dazwischenkommen“, betont der Zwönitzer Bürgermeister Wolfgang Triebert.
