Der Osterbrunnen Lugau ist geschmückt

Stollberg
Der Osterbrunnen vor dem Lugauer Rathaus ist fertig geschmückt und am Dienstag eingeweiht worden.
Es ist wieder ein Hingucker – der Lugauer Osterbrunnen, der vorm Rathaus geschmückt wurde. Wie Susann Böhme, Leiterin des Kulturzentrums, zur Einweihung am Dienstag sagte, sei er eine schöne Tradition: „Wir bringen Gewerbetreibende, hier ansässige Blumenhändler und Gärtnereien, zusammen. Die Mädchen und Jungen aus den...
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