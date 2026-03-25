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Auch „Osterhase“ Judith Weigel von der Kita „Kinderland“ war dabei.
Auch „Osterhase“ Judith Weigel von der Kita „Kinderland“ war dabei. Foto: Ralf Wendland
Auch „Osterhase“ Judith Weigel von der Kita „Kinderland“ war dabei.
Auch „Osterhase“ Judith Weigel von der Kita „Kinderland“ war dabei. Foto: Ralf Wendland
Stollberg
Der Osterbrunnen Lugau ist geschmückt
Von Ralf Wendland
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Der Osterbrunnen vor dem Lugauer Rathaus ist fertig geschmückt und am Dienstag eingeweiht worden.

Es ist wieder ein Hingucker – der Lugauer Osterbrunnen, der vorm Rathaus geschmückt wurde. Wie Susann Böhme, Leiterin des Kulturzentrums, zur Einweihung am Dienstag sagte, sei er eine schöne Tradition: „Wir bringen Gewerbetreibende, hier ansässige Blumenhändler und Gärtnereien, zusammen. Die Mädchen und Jungen aus den...
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