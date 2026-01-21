„Die Leute waren entsetzt“: Kurzfilm über Abtreibung verschreckt Publikum, nun planen Organisatoren Wunschkino im Erzgebirge

Stollberg
Beim Scheunenkino im Advent liefen acht Filme, die den Geschmack der Jahnsdorfer nicht unbedingt trafen. Im Sommer soll es einen neuen Anlauf geben, dann aber mit Wunschkino.
Während des Films über einen Schwangerschaftsabbruch sind die ersten gegangen. Man käme ja gern mal wieder zum Kinoabend in die Jahnsdorfer Kulturscheune – „aber nicht zu solchen Filmen!“ Gelassen berichtet Diana Ziegs von den Reaktionen ihrer Gäste auf das erste „Scheunenkino“ Mitte Dezember, das sie mit dem Verein Jahnsdorf trifft...
