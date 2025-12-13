MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Seit wenigen Monaten steht die Scheune in Jahnsdorf. Vorher war sie ein Stadel im Allgäu.
Seit wenigen Monaten steht die Scheune in Jahnsdorf. Vorher war sie ein Stadel im Allgäu. Bild: Diana Ziegs
Seit wenigen Monaten steht die Scheune in Jahnsdorf. Vorher war sie ein Stadel im Allgäu.
Seit wenigen Monaten steht die Scheune in Jahnsdorf. Vorher war sie ein Stadel im Allgäu. Bild: Diana Ziegs
Stollberg
Scheunenkino im Erzgebirge zeigt Programm für Kinder und Erwachsene
Von Ulrike Abraham
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Als Kunstprojekt ist sie entstanden; ein Ort für alle Jahnsdorfer soll die Scheune hinter dem Hofmarkt Ziegs werden. Zum Beispiel als Kino. Am Montag laufen den ganzen Tag Kurzfilme.

Acht kurze Filme laufen an einem der kürzesten Tage des Jahres: Nämlich zum Scheunenkino in der Kulturscheune von Bauer Ziegs in Jahnsdorf. 18.30 Uhr geht es los, der Eintritt ist frei. Zu kaufen gibt es Roster und Glühwein, später werfen Peter und Diana Ziegs die Feuerschale an.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.09.2025
5 min.
Hochkultur und Suppentopf: Warum ein bayerischer Stadel jetzt im Erzgebirge steht
Volksfest statt Vernissage: Mit dem 1. Jahnsdorfer Suppenfest feiern Diana und Peter Ziegs die Eröffnung der Scheune.
Als Bretterhaufen lag die Scheune auf der Wiese hinterm Bauernhof Ziegs. Mühevoll wurde sie wieder aufgebaut. Das ist Kunst - und eine Geschichte von Niedergang und Neuanfang.
Ulrike Abraham
13.12.2025
4 min.
Nino de Angelo versetzt Publikum in der Sparkassen-Arena in Zwickau in Extase
Nino de Angelo lieferte in der Sparkassen-Arena eine glanzvolle Show ab.
Das Leben des Künstlers gleicht einer Achterbahnfahrt. Darüber singt er, dafür lieben ihn seine Fans. Doch was hat dieser sympathische Mann, was andere nicht haben?
Torsten Piontkowski
13.12.2025
6 min.
Lithium-Abbau: Schon 2026 könnten Arbeiten für größtes Bergwerk im sächsischen Erzgebirge beginnen
BMWE-Staatssekretär Stefan Rouenhoff (l.) und Zinnwald-Lithium-Chef Marko Uhlig im Bohrkern-Lager des Bergbauunternehmens. Rechts der Förderturm des früheren Arno-Lippmann-Schachts in Altenberg.
Ein Staatssekretär des Bundeswirtschaftsministeriums besucht die Zinnwald Lithium GmbH - und diskutiert vor der Tür mit aufgebrachten Bergbaugegnern.
Oliver Hach
14.11.2025
5 min.
„Das hat nichts mit Klimaschutz zu tun“: Bürgermeister im Erzgebirge erklärt, warum er ein Problem mit Windrädern hat
Der Jahnsdorfer Bürgermeister Albrecht Spindler lehnt den Windpark ab, verhindern kann er ihn nicht. Im Hintergrund wächst das Windrad der Nachbargemeinde Neukirchen.
Der Leukersdorfer Windpark kommt, wenn auch später als geplant. Bürgermeister Albrecht Spindler erklärt, warum er kein Problem mit erneuerbaren Energien hat – mit den Windrädern im Ort aber schon.
Ulrike Abraham
14.12.2025
5 min.
Finale von "The Masked Singer": Eine Kuh gewinnt die TV-Show
Sie hat gewonnen: Die maskierte Sängerin "Muuhnika" (Mitte).
Die "Muuhnika" hat in der TV-Show "The Masked Singer" die meisten Stimmen erhalten – und ließ damit einen Affen, ein Ei und eine Nudel hinter sich. Doch welcher Star steckte in dem Kuh-Kostüm?
Simone Andrea Mayer, dpa
14.12.2025
3 min.
Anschlagsziel Weihnachtsmarkt? Terrorermittlungen in Bayern
Die fünf Verdächtigen wurden bereits am Freitag festgenommen. (Symbolbild)
In Niederbayern wurden fünf Männer festgenommen, weil sie einen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt im Raum Dingolfing geplant haben sollen. Die Tat sollte offenbar mit einem Fahrzeug verübt werden.
Mehr Artikel