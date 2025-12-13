Scheunenkino im Erzgebirge zeigt Programm für Kinder und Erwachsene

Stollberg
Als Kunstprojekt ist sie entstanden; ein Ort für alle Jahnsdorfer soll die Scheune hinter dem Hofmarkt Ziegs werden. Zum Beispiel als Kino. Am Montag laufen den ganzen Tag Kurzfilme.
Acht kurze Filme laufen an einem der kürzesten Tage des Jahres: Nämlich zum Scheunenkino in der Kulturscheune von Bauer Ziegs in Jahnsdorf. 18.30 Uhr geht es los, der Eintritt ist frei. Zu kaufen gibt es Roster und Glühwein, später werfen Peter und Diana Ziegs die Feuerschale an.
