Diebe stehlen in Zwönitz Katalysatoren aus drei Transportern

Der Katalysatoren-Klau in der Region nimmt kein Ende. In der Nacht zum Mittwoch haben Täter in Zwönitz Beute gemacht.

In der Nacht zum Mittwoch haben Unbekannte Katalysatoren von drei Renault-Kleintransportern herausgeschnitten. Die Fahrzeuge standen auf einem Zwönitzer Firmengelände an der Stollberger Straße. Ersten Schätzungen der Polizei zufolge entstand ein Gesamtschaden von etwa 10.000 Euro. Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls...