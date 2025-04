Diebe stehlen mehrere tausend Euro aus Supermarkt-Kasse im Erzgebirge

Dass die Kasse unbesetzt war, machten sich Langfinger in einem Einkaufsmarkt in Lugau zunutze. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Bislang Unbekannte haben am Dienstagabend gegen 19.50 Uhr das Geldfach einer unbeaufsichtigten Kasse in einem Supermarkt an der Chemnitzer Straße in Lugau aufgebrochen. Anschließend entwendeten sie aus dieser etliche tausend Euro. Laut Polizei ergab die Auswertung von Videomaterial, dass die Diebe einen dunkelgrauen oder schwarzen Mercedes Kombi...