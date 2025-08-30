Diebstahl im Erzgebirge: Unbekannte stehlen Kupferrohre

In Oelsnitz wurden zwei Häuser von Einbrechern heimgesucht. Kupferrohre fehlen, Türen sind beschädigt. Der Wert des Diebesguts ist hoch.

In Oelsnitz verschafften sich Unbekannte zwischen Dienstag und Samstagmorgen unberechtigt Zutritt zu einem leerstehenden Meerfamilienhaus in der Gabelsbergerstraße. Nach Informationen der Polizei entwendeten sie Kupferrohre aus mehreren Etagen. Zudem wurden die Wohnungstüren im Haus teilweise beschädigt.