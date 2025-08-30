Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
In Oelsnitz wurden zuletzt Kupferrohre entwendet. Bild: Symbolbild Silas Stein/dpa/Archiv
In Oelsnitz wurden zuletzt Kupferrohre entwendet. Bild: Symbolbild Silas Stein/dpa/Archiv
Stollberg
Diebstahl im Erzgebirge: Unbekannte stehlen Kupferrohre
Redakteur
Von Caspar Leder
In Oelsnitz wurden zwei Häuser von Einbrechern heimgesucht. Kupferrohre fehlen, Türen sind beschädigt. Der Wert des Diebesguts ist hoch.

In Oelsnitz verschafften sich Unbekannte zwischen Dienstag und Samstagmorgen unberechtigt Zutritt zu einem leerstehenden Meerfamilienhaus in der Gabelsbergerstraße. Nach Informationen der Polizei entwendeten sie Kupferrohre aus mehreren Etagen. Zudem wurden die Wohnungstüren im Haus teilweise beschädigt.
