Dorf im Erzgebirge zeichnet Ehrenbürger aus

Es ist eine Anerkennung für das Engagement im örtlichen Tischtennisverein: Gornsdorf hat Reinhard Dittrich und Dieter Stöckel zu Ehrenbürgern ernannt.

Der Ort Gornsdorf hat seit Dienstagabend zwei neue Ehrenbürger. Die Gornsdorfer Reinhard Dittrich und Dieter Stöckel, welche sich seit Jahrzehnten im Tischtennisverein TSV Elektronik Gornsdorf engagieren, wurden nach einer Abstimmung im Gemeinderat von Bürgermeister Michael Tägl ausgezeichnet. Den Vorschlag zu den Ehrenbürgern hatte Jens...