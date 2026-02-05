Tischtennis-Legenden aus dem Erzgebirge: Kontrahenten im Spiel – vereint beim Bier danach

Was in der Kindheit begann, wurde zu einer lebenslangen Freundschaft. Über den Sport fanden Reinhard Dittrich und Dieter Stöckel zusammen – mit dem Sport trugen sie den Namen ihres Heimatortes hinaus in die Welt.

„Zu DDR-Zeiten waren hier manchmal 400 Zuschauer. Die Leute haben getobt", erzählt Reinhard Dittrich. Der 79-Jährige steht neben dem 80-jährigen Dieter Stöckel auf einer Empore im Saal des 1928 bis 1929 erbauten Gornsdorfer Volkshauses. Auf dem hölzernen Fischgrätparkett unter ihnen aufgereiht stehen Tischtennisplatten unter einem hohen...