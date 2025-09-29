Drei Jahre provisorische Notaufnahme: So geht es am Erzgebirgsklinikum weiter

Stollberg
Die Notaufnahme in Stollberg hat eine wichtige Prüfung bestanden - obwohl die Arbeit seit Jahren unter nicht optimalen Bedingungen läuft. Derweil steigt aus der Region der Druck auf den Freistaat.
Am Empfang der Notaufnahme in Stollberg stehen zwei Polizisten mit einem Mann zur Blutentnahme. Er muss warten – anders als der ältere Patient, der schwer atmend vorbeigeschoben wird. Gleich am Eingang entscheidet geschultes Personal, wie dringend ein Fall ist. Die Farbskala reicht von Rot, sofort, bis Blau, nicht dringend. Dass die Abläufe...
