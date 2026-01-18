Drei Schwerverletzte bei Unfall in Stollberg – darunter zwei Kinder

Eine Frau hatte ihr Fahrzeug aus unbekannter Ursache plötzlich stark beschleunigt.

Drei Personen sind am Freitagmittag bei einem Unfall in Stollberg schwer verletzt worden – darunter zwei Kinder. Laut Polizei hielt gegen 11.45 Uhr eine Opel-Fahrerin (75) mit ihrem Auto zunächst an der Einmündung Zwönitzer Straße/Alte Stollberger Straße. In der Folge beschleunigte sie aus noch unbekannter Ursache stark, fuhr geradeaus...