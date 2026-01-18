MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Drei Personen, darunter zwei Kinder, wurden bei einem Unfall in Stollberg schwer verletzt.
Drei Personen, darunter zwei Kinder, wurden bei einem Unfall in Stollberg schwer verletzt. Bild: Karl-Heinz H - stock.adobe.com
Drei Personen, darunter zwei Kinder, wurden bei einem Unfall in Stollberg schwer verletzt.
Drei Personen, darunter zwei Kinder, wurden bei einem Unfall in Stollberg schwer verletzt. Bild: Karl-Heinz H - stock.adobe.com
Stollberg
Drei Schwerverletzte bei Unfall in Stollberg – darunter zwei Kinder
Redakteur
Von Babette Zaumseil
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine Frau hatte ihr Fahrzeug aus unbekannter Ursache plötzlich stark beschleunigt.

Drei Personen sind am Freitagmittag bei einem Unfall in Stollberg schwer verletzt worden – darunter zwei Kinder. Laut Polizei hielt gegen 11.45 Uhr eine Opel-Fahrerin (75) mit ihrem Auto zunächst an der Einmündung Zwönitzer Straße/Alte Stollberger Straße. In der Folge beschleunigte sie aus noch unbekannter Ursache stark, fuhr geradeaus...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:00 Uhr
3 min.
6000 Zwickauer auf dem Platz der Völkerfreundschaft: Die besten Fotos von der größten Après-Ski-Party des Jahres
 10 Bilder
Der Platz der Völkerfreundschaft in Zwickau verwandelte sich am Samstagabend in einen brodelnden Partykessel. Nicht nur jede Menge tanzbare Hits heizten Gästen ein, sondern auch ein durchaus sportlicher Wettbewerb.
Elsa Middeke
17:00 Uhr
1 min.
Einsatz im Chemnitzer Stadtzentrum: Galerie Roter Turm musste geräumt werden
Etwa 200 Personen mussten den Roten Turm am Sonntag verlassen.
Die Feuerwehr war am Sonntag an der Galerie Roter Turm in der Chemnitzer Innenstadt im Einsatz. Das Gebäude wurde evakuiert. Das war der Grund.
Alexandra Engert und Denise Märkisch
19.01.2026
3 min.
Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen: Urteil erwartet
Fünf Menschen kamen bei dem Unglück ums Leben. (Archivbild)
Marode Schienen ließen vor mehr als drei Jahren einen Zug bei Garmisch-Partenkirchen entgleisen. Hätten Bahn-Mitarbeiter die tödliche Katastrophe verhindern können? Das entscheidet nun das Gericht.
12.01.2026
2 min.
Schwerer Unfall auf Autobahnzubringer im Erzgebirge – Rettungshubschrauber im Einsatz
Der angeforderte Rettungshubschrauber wurde nicht gebraucht. Die Verletzten wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren.
Auf der Bundesstraße 180 bei Stollberg hat sich ein schwerer Unfall ereignet. Drei Menschen wurden verletzt. Darunter ein Kind.
Ulrike Abraham, André März
12.01.2026
1 min.
Erzgebirge: Zwei Schwerverletzte nach Kollision auf der A 72
Bei dem Unfall auf der A 72 entstand Sachschaden in Höhe von 16.000 Euro.
Eine 25-jährige Ford-Fahrerin verlor in Höhe der Anschlussstelle Stollberg-West die Kontrolle über ihr Fahrzeug.
Holk Dohle
19.01.2026
4 min.
Julian Barnes - heiter mit dem Tod vor Augen
Julian Barnes nimmt Abschied - er hat seinen letzten Roman veröffentlicht. (Archivbild)
Diesen Montag wird Julian Barnes 80 und bringt sein letztes Buch heraus. Der krebskranke Autor verabschiedet sich darin von seinen Lesern - sehr direkt, sehr souverän und sehr witzig.
Christoph Driessen, dpa
Mehr Artikel