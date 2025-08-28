Drogen-Schock statt Dribbling: Warum junge Fußballer den Revolution Train in Stollberg besuchen

Ein rollendes Anti-Drogen-Projekt macht Halt in Stollberg: Der Revolution Train enthüllt die Abgründe der Drogenabhängigkeit. Besucher erleben eine fesselnde und bedrückende Reise. Was bleibt hängen?

„Na, traust du dich endlich, du kleiner Schisshase?“ – ein Satz, der manchen Jugendlichen vertraut vorkommen dürfte. Wer beim Rauchen oder Trinken nicht mitmacht, gilt schnell als Außenseiter. Genau an solchen Situationen setzt der Revolution Train an, ein rollendes Anti-Drogen-Projekt aus Tschechien. Es erzählt die Geschichte einer...