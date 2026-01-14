MENÜ
Ron Günther betreut die Ehrenamtswebsite ehrensache.jetzt.
Ron Günther betreut die Ehrenamtswebsite ehrensache.jetzt. Bild: Bürgerstiftung Dresden/Christin Wetzel
Ron Günther betreut die Ehrenamtswebsite ehrensache.jetzt.
Ron Günther betreut die Ehrenamtswebsite ehrensache.jetzt. Bild: Bürgerstiftung Dresden/Christin Wetzel
Stollberg
Ehrenamtler im Erzgebirge gesucht – für Bergparade, Naturschutz und Musikfestival
Redakteur
Von Katrin Hofmann
Zahlreiche Einrichtungen, Vereine und Initiativen im Erzgebirgskreis wenden sich derzeit über die Plattform ehrensache.jetzt an Menschen, die sich engagieren wollen.

Im Erzgebirgskreis werden derzeit zahlreiche ehrenamtliche Helfer gesucht, wie die Bürgerstiftung Dresden mitgeteilt hat. Die von ihr 2019 ins Leben gerufene Plattform ehrensache.jetzt, die Ehrenamtsgesuche aus ganz Sachsen bündelt, listet aktuell rund 40 Angebote in der Region.
