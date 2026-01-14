Ehrenamtler im Erzgebirge gesucht – für Bergparade, Naturschutz und Musikfestival

Zahlreiche Einrichtungen, Vereine und Initiativen im Erzgebirgskreis wenden sich derzeit über die Plattform ehrensache.jetzt an Menschen, die sich engagieren wollen.

Im Erzgebirgskreis werden derzeit zahlreiche ehrenamtliche Helfer gesucht, wie die Bürgerstiftung Dresden mitgeteilt hat. Die von ihr 2019 ins Leben gerufene Plattform ehrensache.jetzt, die Ehrenamtsgesuche aus ganz Sachsen bündelt, listet aktuell rund 40 Angebote in der Region.