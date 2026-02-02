MENÜ
Die Historische Schauweberei Braunsdorf sucht ehrenamtliche Mitstreiter.
Die Historische Schauweberei Braunsdorf sucht ehrenamtliche Mitstreiter. Bild: Claudia Dohle
Freiberg
Als Ehrenamtler in Mittelsachsen etwas Gutes tun: Helfende Hände gesucht
Redakteur
Von Heike Hubricht
Viele Einrichtungen in Mittelsachsen suchen Unterstützung – vom Kinderhospizdienst bis zur Kultur. Auf der Plattform Ehrensache.jetzt sind derzeit 68 konkrete Gesuche aus dem Landkreis veröffentlicht.

Eine helfende Hand beim Ferienprogramm, ein offenes Ohr für Familien oder Unterstützung im Vereinsalltag: Ehrenamtliche werden in Mittelsachsen in ganz unterschiedlichen Bereichen gebraucht. So sucht der ambulante Kinderhospizdienst „Schmetterling“ Familienbegleiter, die Zeit schenken – zum Dasein, Zuhören, Spielen und Lachen. In der...
