„Der Kälte etwas entgegensetzen“: 67 ehrenamtliche Angebote gegen Einsamkeit in der dunklen Jahreszeit

Im Landkreis Mittelsachsen suchen aktuell 67 Initiativen freiwillige Unterstützung – vom Hospizbesuch bis zur Familienpatenschaft. Eine Plattform hilft beim Einstieg ins Ehrenamt.

Wenn die Tage kürzer werden und es draußen früher dunkel ist, spüren viele Menschen Einsamkeit deutlicher. Auch im Landkreis Mittelsachsen zeigt sich dann, wie wichtig Nähe ist – ein freundliches Wort oder ein kurzer Besuch.