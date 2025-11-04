Ein Erzgebirger im All: Nussknacker „Wilhelm“ zu Gast in Zwönitz

Stollberg
Der Welten- und Weltraumbummler „Wilhelm“ ist Teil einer Ausstellung. Dabei gibt es auch die großen Kollegen des Reisenussknackers zu sehen.
Die Bergstadt Zwönitz bekommt hohen oder besser gesagt himmlischen Besuch: Im Geschäft Erzberger Holzkunst ist derzeit der wohl bekannteste Nussknacker des Erzgebirges zu Gast: „Wilhelm“, der kosmische Botschafter aus Seiffen. Nach seiner Reise zur Internationalen Raumstation ISS 2021 ist er in Zwönitz bei einer Ausstellung zu sehen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.