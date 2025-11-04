Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Markus Füchtner brachte den Welten- und Weltraumbummler „Wilhelm“ nach Zwönitz.
Markus Füchtner brachte den Welten- und Weltraumbummler „Wilhelm“ nach Zwönitz.
Stollberg
Ein Erzgebirger im All: Nussknacker „Wilhelm" zu Gast in Zwönitz
Redakteur
Von Thomas Mehlhorn
Der Welten- und Weltraumbummler „Wilhelm“ ist Teil einer Ausstellung. Dabei gibt es auch die großen Kollegen des Reisenussknackers zu sehen.

Die Bergstadt Zwönitz bekommt hohen oder besser gesagt himmlischen Besuch: Im Geschäft Erzberger Holzkunst ist derzeit der wohl bekannteste Nussknacker des Erzgebirges zu Gast: „Wilhelm“, der kosmische Botschafter aus Seiffen. Nach seiner Reise zur Internationalen Raumstation ISS 2021 ist er in Zwönitz bei einer Ausstellung zu sehen.
