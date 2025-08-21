Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Stollberg
  • |

  • Ein Herz für den Herzsport: Krankenschwester aus dem Erzgebirge schiebt seit 25 Jahren „Überstunden“

Auch einige Geschenke gab es für Martina Gaede. Sie leitet seit 25 Jahren die Herzsportgruppe Stollberg.
Auch einige Geschenke gab es für Martina Gaede. Sie leitet seit 25 Jahren die Herzsportgruppe Stollberg. Bild: Anna Neef
Auch einige Geschenke gab es für Martina Gaede. Sie leitet seit 25 Jahren die Herzsportgruppe Stollberg.
Auch einige Geschenke gab es für Martina Gaede. Sie leitet seit 25 Jahren die Herzsportgruppe Stollberg. Bild: Anna Neef
Stollberg
Ein Herz für den Herzsport: Krankenschwester aus dem Erzgebirge schiebt seit 25 Jahren „Überstunden“
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Martina Gaede mag den Rummel um ihre Person eigentlich nicht. Doch jetzt gab es in Stollberg einen besonderen Anlass, der die Adorferin in den Fokus rückte. Trotz aller Gegenwehr.

Der Dienstag ist für Martina Gaede immer ein langer Tag. Nach ihrer Arbeit ist für die quirlige 68-Jährige noch lange nicht Schluss. Die gelernte Krankenschwester aus Adorf betreibt einen Pflegedienst mit mehreren Angestellten. Stress empfinde sie dabei kaum, betont sie. „Wer mich kennt, der weiß, dass ich immer und gern in Bewegung bin“,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:03 Uhr
4 min.
Deutschland Tour als Triumphfahrt: Rad-Fans feiern Lipowitz
Florian Lipowitz war bei der Deutschland Tour der umjubelte Star.
Florian Lipowitz hat mit seinem dritten Platz bei der Tour de France eine neue Begeisterung ausgelöst. Das Zuschauer-Interesse ist stark angewachsen. Auch ein Crash kann ihn nicht bremsen.
Stefan Tabeling und Stephan Klemm, dpa
23.08.2025
4 min.
Plauener erfinden den Fahrradträger für das Auto neu
Tim Mockert befestigt die Fahrräder in der Halterung. Diese ist für Mountainbikes, Gravelbikes, Enduro-Bikes und auch Rennräder geeignet – auch E-Bikes sind kein Problem.
Aus der gemeinsamen Leidenschaft fürs Radfahren ist bei drei jungen Vogtländern eine ungewöhnliche Idee entstanden. Um mehr aus dieser Idee zu machen, setzen die Freunde jetzt alles auf eine Karte.
Louise Wappler
23.08.2025
5 min.
Düsterer „Erzgebirgskrimi“ in Altenberg mit verschwundenem Kommissar: Lohnt das Einschalten?
Müssen diesmal Kommissar Winkler suchen: seine Kollegin Karina Szabo (links, Lara Mandoki) und Försterin Saskia Bergelt (Teresa Weißbach).
Ab Samstag, 10 Uhr, steht der neue Film „Über die Grenze“ in der ZDF-Mediathek bereit, im Fernsehen wird er am 30. August gezeigt. Nach dem Kulturhauptstadtfilm mit schönen Bildern von Chemnitz ist die Atmosphäre diesmal eine ganz andere.
Katharina Leuoth
12:00 Uhr
2 min.
Für gutes Klima in Rodewisch gibt es nun Geld
Bäume entlang der Wernesgrüner Straße wurden angepflanzt - sie werden finanziell gefördert.
In der Landesgartenschau-Stadt wird es schon vor 2029 grüner. Ein unverhoffter Geldsegen macht das möglich.
Cornelia Henze
08.06.2025
3 min.
Christopher Street Day im Erzgebirge: Menschen feiern Fest für queeres Leben
Der Christopher Street Day zog am Samstag durch Stollberg.
Der Christopher Street Day hat auch in diesem Jahr etwa 200 Teilnehmer nach Stollberg geführt. Nicht jeder queere Mensch erlebt im Alltag die Akzeptanz, die er sich wünscht.
Katja Lippmann-Wagner
20.07.2025
3 min.
Proberäume im Alten Schlachthof in Stollberg: Einweihung auf September verschoben
Tim Haas, Ulrike Mittelbach und Sven Heinrich (v. l.) vom Chemnitzer Verein MusicX.
Bis zur Eröffnung der MusicX-Außenstelle in Stollberg vergehen noch ein paar Wochen, doch am Samstag konnten sich Besucher schon mal umschauen – und es gab einen Bandcontest.
Ralf Wendland
Mehr Artikel