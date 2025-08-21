Ein Herz für den Herzsport: Krankenschwester aus dem Erzgebirge schiebt seit 25 Jahren „Überstunden“

Martina Gaede mag den Rummel um ihre Person eigentlich nicht. Doch jetzt gab es in Stollberg einen besonderen Anlass, der die Adorferin in den Fokus rückte. Trotz aller Gegenwehr.

Der Dienstag ist für Martina Gaede immer ein langer Tag. Nach ihrer Arbeit ist für die quirlige 68-Jährige noch lange nicht Schluss. Die gelernte Krankenschwester aus Adorf betreibt einen Pflegedienst mit mehreren Angestellten. Stress empfinde sie dabei kaum, betont sie. „Wer mich kennt, der weiß, dass ich immer und gern in Bewegung bin",...