Ein Stück Historie der Oelsnitzer „Kohlewelt“: Wer hat die Bilder auf dieser Tafel gemalt?

Stollberg
Vor 50 Jahren begann der Aufbau des Oelsnitzer Bergbaumuseums, zehn Jahre später eröffnete es. Die „Freie Presse“ stellt im 2026er-Jubiläumsjahr Objekte zur Geschichte der „Kohlewelt“ vor. Heute: eine Tafel.
Drei Bilder, eine chronologische Darstellung und ein kleiner Text – das ist der Inhalt der Ausstellungstafel, um die es heute geht. Fürs aktuelle Foto wurde sie in die Inszenierung einer Bergmannskneipe in der aktuellen Dauerschau der „Kohlewelt“ gestellt. Denn genau hier befand sich einst der Museumsbereich Bergbaulandschaft, aus dem die...
