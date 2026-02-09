MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Stollberg
  • |

  • Ein Stück Historie der Oelsnitzer „Kohlewelt“: Wer hat die Bilder auf dieser Tafel gemalt?

Diese Ausstellungstafel befand sich früher im Bereich Bergbaulandschaft.
Diese Ausstellungstafel befand sich früher im Bereich Bergbaulandschaft. Bild: Deborah Weise/„Kohlewelt“
Diese Ausstellungstafel befand sich früher im Bereich Bergbaulandschaft.
Diese Ausstellungstafel befand sich früher im Bereich Bergbaulandschaft. Bild: Deborah Weise/„Kohlewelt“
Stollberg
Ein Stück Historie der Oelsnitzer „Kohlewelt“: Wer hat die Bilder auf dieser Tafel gemalt?
Von Viola Gerhard
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vor 50 Jahren begann der Aufbau des Oelsnitzer Bergbaumuseums, zehn Jahre später eröffnete es. Die „Freie Presse“ stellt im 2026er-Jubiläumsjahr Objekte zur Geschichte der „Kohlewelt“ vor. Heute: eine Tafel.

Drei Bilder, eine chronologische Darstellung und ein kleiner Text – das ist der Inhalt der Ausstellungstafel, um die es heute geht. Fürs aktuelle Foto wurde sie in die Inszenierung einer Bergmannskneipe in der aktuellen Dauerschau der „Kohlewelt“ gestellt. Denn genau hier befand sich einst der Museumsbereich Bergbaulandschaft, aus dem die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
Von Jochen Walther
2 min.
07.02.2026
2 min.
Kommentar zur Insolvenz des Großvermieters in Crimmitschau: Pleite trotz voller Kassen – wie kann das sein?
Meinung
Redakteur
Nicht wenige DDR-Plattenbauten in der Innenstadt gehören zum insolventen CWG.
Alles richtig gemacht – und trotzdem im Stich gelassen. Wenn das System Mieter nicht schützt, braucht es mehr als nur Anteilnahme.
Jochen Walther
09.02.2026
4 min.
Olympia in Italien: Warum Ex-Rodlerin Ute Klawonn vor den Winterspielen ein wenig wehmütig wird
Zwei Silbermedaillen holte Ute Klawonn bei Olympischen Winterspielen.
Zweimal holte die heute 71-Jährige bei den Winterspielen im Eiskanal eine Silbermedaille. Nach der Karriere zog sie aus Zwickau weg, die Daumen drückt sie den Sportlern aus der Region aber bis heute.
Udo Hentschel
08.02.2026
2 min.
Aus für Gerüchteküche in vogtländischer Stadt: Doch kein Pool und keine Sauna für Veranstaltungshalle
Zu einer Wellness-Oase bauen Firmen die denkmalgeschützte Goethehalle nicht um.
Nach Inbetriebnahme einer neuen Heizungsanlage im Komplex am Sportgelände in Treuen geht es jetzt mit Bodenlegearbeiten weiter. Wellnesseinrichtungen wird es laut Planung nicht geben.
Sylvia Dienel
04.12.2025
2 min.
Im Fundus der Oelsnitzer „Kohlewelt“ entdeckt: eine Untertage-Szene, die zu einem bald 90 Jahre alten Großprojekt gehört
Diese Untertage-Szene ist Teil des Planitzer Weihnachtsberges.
Weil die umfangreiche Sammlung der „Kohlewelt“ nicht komplett in der Ausstellung gezeigt werden kann, stellt „Freie Presse“ Objekte vor, die aktuell nicht zu sehen sind. Heute: eine Untertage-Szene.
Viola Gerhard
09.02.2026
4 min.
Superblitzer in Zwickau und Westsachsen: Radarfallen-Netz wird engmaschiger
Die Kombigeräte an der A-72-Anschlussstelle Zwickau-West sind ebenfalls Superblitzer: Sie registrieren sowohl Tempo- als auch Rotlichtverstöße, bei Bedarf in jede Fahrtrichtung.
Mobile Blitzer, Kombigeräte, stationäre Messtechnik - neben dem Landkreis überwachen auch Kommunen den Straßenverkehr. Wo Schwerpunkte sind und welche Messstellen am häufigsten Verstöße registrieren.
Holger Weiß
02.01.2026
3 min.
Jubiläumsjahr für „Kohlewelt“ im Erzgebirge: Ohne dieses Dokument sähe das Museum anders aus
Museumsmitarbeiterin Lea Ringel mit der Grundsatzentscheidung zum Vorhaben Bergbaumuseum.
Vor 50 Jahren begann der Aufbau des Oelsnitzer Bergbaumuseums, zehn Jahre später wurde es eröffnet. „Freie Presse“ stellt im 2026er-Jubiläumsjahr Objekte zur Geschichte der „Kohlewelt“ vor. Heute: ein besonderer Ordner.
Viola Gerhard
Mehr Artikel