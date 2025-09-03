Ein Tag im Freien: Lugauer Lauftag für Groß und Klein

Am Sonntag wird der Stadtpark zum Schauplatz des 4. Lugauer Lauftags. Vier Strecken stehen zur Auswahl, die Plätze sind begrenzt.

Am Sonntag findet der 4. Lugauer Lauftag statt. Im Stadtpark gibt es vier Strecken, die laut Veranstalter Service Technik Folgner laufend, per Nordic Walking, als Wanderer oder Spaziergänger zurückgelegt werden können. Es erfolgt keine Zeitmessung. Das Laufen auf der Sportlerstrecke (9,6 km) kostet 7,50 Euro, auf der Aktivstrecke (5 km) 5 Euro....