  • Einblicke und Musik: Seniorenzentrum Drei Tannen in Thalheim lädt zum Tag der offenen Tür

Einblicke in das Thalheimer Azurit Seniorenzentrum gibt es kommenden Freitag. Bild: Christophe Gateau/dpa
Einblicke in das Thalheimer Azurit Seniorenzentrum gibt es kommenden Freitag. Bild: Christophe Gateau/dpa
Stollberg
Einblicke und Musik: Seniorenzentrum Drei Tannen in Thalheim lädt zum Tag der offenen Tür
Redakteur
Von Michael Urbach
Das Azurit Seniorenzentrum in Thalheim lädt am 16. Januar zur Besichtigung ein. Hausrundgänge und Beratung bieten Einblicke. Ein Konzert beschließt den informativen Tag.

Am 16. Januar öffnet das Azurit Seniorenzentrum Drei Tannen in Thalheim seine Türen und lädt die Öffentlichkeit ein, das Haus kennenzulernen. Wie das Zentrum mitteilte, sind die Besucher zwischen 13 und 17 Uhr willkommen. Im Fokus stehen Hausrundgänge, die einen Einblick in die Einrichtung geben. Interessierte können sich in individuellen...
