Einbruch in Gewerbeobjekt im Erzgebirge: Geldkassette mit Bargeld verschwunden

Unbekannte Täter sind gewaltsam in ein Gewerbeobjekt in Thalheim eingedrungen. Die Ermittlungen sind im Gange.

Einbrecher am Werk: Unbekannte Täter haben am Wochenende ein Gewerbeobjekt an der Neuen Wiesenstraße in Thalheim heimgesucht. Das teilte die Polizeidirektion Chemnitz am Montag in einer Pressemeldung mit. Der Einbruch geschah nach Polizeiangaben im Zeitraum zwischen Freitag, 16.50 Uhr, und Sonntag, 9.10 Uhr.