Einbruchsserie im Erzgebirge: Diebe suchen in einer Nacht mehrere Firmen heim

Der Kriminaldienst des Polizeireviers Stollberg ermittelt derzeit zu mehreren Delikten in Zwönitz. Die Schadenssumme ist noch nicht abschließend ermittelt.

Zwönitz. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Stollberg ermittelt aktuell zu mehreren Firmeneinbrüchen in Zwönitz und sucht Zeugen. Nach Angaben der Polizei sind bisher unbekannte Täter in der Nacht zu Freitag unter anderem in eine Firma an der Niederzwönitzer Straße eingebrochen. Dort entwendeten sie aus Büroräumen Bargeld und verschwanden damit. Den entstandenen Stehl- und Sachschaden beziffern die Beamten auf etwa 1500 Euro.

Zu einem weiteren Einbruch ist es an derselben Straße in einem Fachmarkt gekommen. Dort drangen die Täter laut Polizei gewaltsam über ein Fenster in das Gebäude ein und entwendeten nach einem ersten Überblick Bargeld und Tabakwaren im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Der einbruchsbedingt entstandene Sachschaden beziffert sich unterdessen auf annähernd 1000 Euro.

Zwei weitere Einbrüche wurden von der Thalheimer Straße und der Neuen Thalheimer Straße gemeldet. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge wurde in diesen beiden Fällen allerdings nichts entwendet. Angaben zum einbruchsbedingten Schaden sind noch nicht abschließend bekannt. Sie dürften sich nach ersten Schätzungen aber auf mindestens mehrere hundert Euro summieren.

Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit den Einbrüchen gemacht haben, werden gebeten, sich im Polizeirevier Stollberg zu melden, Telefon: 037296 900. (af)