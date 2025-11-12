Einsam im Erzgebirge? Wie eine 83-Jährige den Kampf gegen das Alleinsein gewonnen hat

Es war ein harter Kampf, aber er endete glücklich: Veronika Piedl stand am Abgrund, doch heute ist sie wieder mit anderen Menschen zusammen. Das ist ihr Verdienst - aber nicht nur. Ein Besuch.

Fast wäre Veronika Piedl in die Tiefe gefallen. In dieses schwarze Loch. Wo die Einsamkeit lebt und alles verbietet, alles verschlingt: Freude. Glück. Die Lust am Leben. „Doch ich habe es geschafft. Zwei Jahre brauchte ich, um es zu schaffen.“ Sie wischt sich eine Träne weg. Eine kleine Träne. „Ich darf mich ja nicht hängen lassen.“ Fast wäre Veronika Piedl in die Tiefe gefallen. In dieses schwarze Loch. Wo die Einsamkeit lebt und alles verbietet, alles verschlingt: Freude. Glück. Die Lust am Leben. „Doch ich habe es geschafft. Zwei Jahre brauchte ich, um es zu schaffen.“ Sie wischt sich eine Träne weg. Eine kleine Träne. „Ich darf mich ja nicht hängen lassen.“