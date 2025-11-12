Einsam im Erzgebirge? Wie eine 83-Jährige den Kampf gegen das Alleinsein gewonnen hat

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Mittlerweile kocht Veronika Piedl wieder gerne - einer der wichtigen Dinge in ihrem Leben, nicht zu vereinsamen.
Mittlerweile kocht Veronika Piedl wieder gerne - einer der wichtigen Dinge in ihrem Leben, nicht zu vereinsamen. Bild: Jan Oechsner
Die ganze Ortsgruppe Thalheim hat Spaß: Zum 35-jährigen Jubiläum machten etwa 100 Leute einen Ausflug nach Dresden auf einen Elbdampfer.
Die ganze Ortsgruppe Thalheim hat Spaß: Zum 35-jährigen Jubiläum machten etwa 100 Leute einen Ausflug nach Dresden auf einen Elbdampfer. Bild: Cornelia Schricker
Veronika Piedl ist wieder lebensfroh: Die Thalheimerin strickt sehr gerne. „Wie viele Pullover ich schon gestrickt habe? Das kann ich gar nicht zählen.“
Veronika Piedl ist wieder lebensfroh: Die Thalheimerin strickt sehr gerne. „Wie viele Pullover ich schon gestrickt habe? Das kann ich gar nicht zählen.“ Bild: Jan Oechsner
1. September 1990: Die Thalheimer Ortsgruppe gründet sich - von links: Eva-Maria Drechsel, Marika Ebert, Bernd Meißner (Gründer und 1. Vorsitzender; ist mittlerweile verstorben) sowie Martin Klemm (Mitglied des Vorstandes, mittlerweile verstorben.
1. September 1990: Die Thalheimer Ortsgruppe gründet sich - von links: Eva-Maria Drechsel, Marika Ebert, Bernd Meißner (Gründer und 1. Vorsitzender; ist mittlerweile verstorben) sowie Martin Klemm (Mitglied des Vorstandes, mittlerweile verstorben. Bild: Cornelia Schricker
Viele Leute werden von einem Kleinbus zu den Veranstaltungen gefahren - wie hier zum Spielenachmittag. Mit vielen Spenden kann dies möglich gemacht werden.
Viele Leute werden von einem Kleinbus zu den Veranstaltungen gefahren - wie hier zum Spielenachmittag. Mit vielen Spenden kann dies möglich gemacht werden. Bild: Cornelia Schricker
Mittlerweile kocht Veronika Piedl wieder gerne - einer der wichtigen Dinge in ihrem Leben, nicht zu vereinsamen.
Mittlerweile kocht Veronika Piedl wieder gerne - einer der wichtigen Dinge in ihrem Leben, nicht zu vereinsamen. Bild: Jan Oechsner
Die ganze Ortsgruppe Thalheim hat Spaß: Zum 35-jährigen Jubiläum machten etwa 100 Leute einen Ausflug nach Dresden auf einen Elbdampfer.
Die ganze Ortsgruppe Thalheim hat Spaß: Zum 35-jährigen Jubiläum machten etwa 100 Leute einen Ausflug nach Dresden auf einen Elbdampfer. Bild: Cornelia Schricker
Veronika Piedl ist wieder lebensfroh: Die Thalheimerin strickt sehr gerne. „Wie viele Pullover ich schon gestrickt habe? Das kann ich gar nicht zählen.“
Veronika Piedl ist wieder lebensfroh: Die Thalheimerin strickt sehr gerne. „Wie viele Pullover ich schon gestrickt habe? Das kann ich gar nicht zählen.“ Bild: Jan Oechsner
1. September 1990: Die Thalheimer Ortsgruppe gründet sich - von links: Eva-Maria Drechsel, Marika Ebert, Bernd Meißner (Gründer und 1. Vorsitzender; ist mittlerweile verstorben) sowie Martin Klemm (Mitglied des Vorstandes, mittlerweile verstorben.
1. September 1990: Die Thalheimer Ortsgruppe gründet sich - von links: Eva-Maria Drechsel, Marika Ebert, Bernd Meißner (Gründer und 1. Vorsitzender; ist mittlerweile verstorben) sowie Martin Klemm (Mitglied des Vorstandes, mittlerweile verstorben. Bild: Cornelia Schricker
Viele Leute werden von einem Kleinbus zu den Veranstaltungen gefahren - wie hier zum Spielenachmittag. Mit vielen Spenden kann dies möglich gemacht werden.
Viele Leute werden von einem Kleinbus zu den Veranstaltungen gefahren - wie hier zum Spielenachmittag. Mit vielen Spenden kann dies möglich gemacht werden. Bild: Cornelia Schricker
Stollberg
Einsam im Erzgebirge? Wie eine 83-Jährige den Kampf gegen das Alleinsein gewonnen hat
Redakteur
Von Jan Oechsner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Es war ein harter Kampf, aber er endete glücklich: Veronika Piedl stand am Abgrund, doch heute ist sie wieder mit anderen Menschen zusammen. Das ist ihr Verdienst - aber nicht nur. Ein Besuch.

Fast wäre Veronika Piedl in die Tiefe gefallen. In dieses schwarze Loch. Wo die Einsamkeit lebt und alles verbietet, alles verschlingt: Freude. Glück. Die Lust am Leben. „Doch ich habe es geschafft. Zwei Jahre brauchte ich, um es zu schaffen.“ Sie wischt sich eine Träne weg. Eine kleine Träne. „Ich darf mich ja nicht hängen lassen.“
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.10.2025
5 min.
„Meine Mutter ravt jeden weg“ - Perel spricht über DJ-Karriere zwischen Tomorrowland und Thalheim
Annegret Fiedler alias Perel in ihrer Heimatstadt Thalheim. Die Künstlerin inszeniert sich auch gern bei Instagram.
100.000 Menschen folgen Perel bei Instagram. Annegret Fiedler legt in angesagten Clubs auf und beim Tomorrowland, einem der größten Feste elektronischer Musik. „Freie Presse“ sprach mit der Thalheimerin.
Michael Urbach
15:38 Uhr
1 min.
Vogtland-Autor liest im Plauener Goethekreis aus „Schatten der Zeit“
Der Gedichtband „Meißener Land" von Jörg M. Pönnighaus ist eine Art Reisetagebuch.
Der Schriftsteller-Arzt Dr. Jörg M. Pönnighaus ist jetzt im Literaturverein mit Geschichten von kleinen Leuten zu Gast.
Sabine Schott
15:30 Uhr
2 min.
Aktion des Klimabündnisses: Chemnitzer Hausbesitzer öffnen ihre Heizungskeller
Städte und Gemeinde diskutieren derzeit darüber, welche Wärmenetze die Zukunft braucht. Wärmepumpen spielen dabei eine Rolle.
Bundesweit rücken am 15. November Keller in den Fokus, um auf klimafreundliches Heizen aufmerksam zu machen. In Chemnitz geht es um Wärmepumpen und wie der Einsatz funktioniert.
Denise Märkisch
09.11.2025
1 min.
Stadt im Erzgebirge erhöht Hundesteuer: Das müssen Hundehalter wissen
In Thalheim wird die Hundesteuer erhöht. Dies wurde seit 2001 nicht mehr getan.
Hundehalter werden in Thalheim stärker zur Kasse gebeten. Doch es gibt auch Steuerbefreiungen. Welche?
Jan Oechsner
12.11.2025
2 min.
Keine Gleise, aber: Grenzbrücke im Erzgebirge erhält Bahnsignal
Ein Eisenbahnsignal am Grenzübergang in Bärenstein erinnert an die Grenzverbindung zu Vejprty.
Erstaunte Blicke hat am Dienstag eine Aufbauaktion in Bärenstein geerntet. An der gemeinsamen Mitte zur tschechischen Nachbarstadt Vejprty hat ein Zeitzeugnis seinen Platz erhalten.
Christof Heyden
11.11.2025
3 min.
Stadt im Erzgebirge erteilt weiterem Lebensmittelmarkt eine Absage
Auf diesem Gelände an der B 101 in Lauter könnte bald ein weiterer Einkaufsmarkt entstehen.
Im Dezember 2022 hat in Lauter an der Staatsstraße B 101 ein neu gebauter Rewe-Markt eröffnet. Nun gibt es ein ähnliches Ansinnen fast direkt gegenüber. Das Votum der Stadträte fiel eindeutig aus.
Anna Neef
Mehr Artikel