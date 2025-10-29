Elektrotechnik-Firma im Erzgebirge wächst: Millionen-Investition bringt neue Jobs

Mit einer Investition von 3,5 Millionen Euro erweitert die Zwönitzer Firma Elektrotechnik Kunzmann ihre Produktionsflächen auf das Sechsfache. Auch neue Arbeitsplätze sollen entstehen.

Mit einem symbolischen Spatenstich hat das Zwönitzer Unternehmen Elektrotechnik Kunzmann ein neues Kapitel seiner Firmengeschichte aufgeschlagen. Mit einem Neubau gegenüber dem Firmensitz vergrößert sich die Produktionsfläche von bislang 300 auf 1800 Quadratmeter.