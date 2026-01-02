Eltern aus dem Erzgebirge sammeln Unterschriften für geringere Kita-Beiträge in Sachsen

Eine dieser Tage gestartete Online-Petition fordert eine Neuregelung der Kita-Finanzierung in Sachsen. Dafür werden nun Unterschriften gesammelt.

Auf der Internetplattform Change.org ist eine Petition zur Finanzierung von Kitas und Horten gestartet. Laut den Initiatoren um Robert Bernhardt, Vater eines Kita-Kindes aus Hohndorf bei Stollberg, gefährde die derzeitige Situation die Gleichbehandlung der Eltern in ganz Sachsen, da die finanzielle Last ungerecht verteilt sei. Eltern und Kommunen...