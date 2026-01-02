MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ziel ist es sicherzustellen, dass alle Eltern ihre Kinder bei Bedarf in die Kita bringen können.
Ziel ist es sicherzustellen, dass alle Eltern ihre Kinder bei Bedarf in die Kita bringen können. Bild: Julian Stratenschulte/dpa/Archiv
Ziel ist es sicherzustellen, dass alle Eltern ihre Kinder bei Bedarf in die Kita bringen können.
Ziel ist es sicherzustellen, dass alle Eltern ihre Kinder bei Bedarf in die Kita bringen können. Bild: Julian Stratenschulte/dpa/Archiv
Stollberg
Eltern aus dem Erzgebirge sammeln Unterschriften für geringere Kita-Beiträge in Sachsen
Redakteur
Von Katrin Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine dieser Tage gestartete Online-Petition fordert eine Neuregelung der Kita-Finanzierung in Sachsen. Dafür werden nun Unterschriften gesammelt.

Auf der Internetplattform Change.org ist eine Petition zur Finanzierung von Kitas und Horten gestartet. Laut den Initiatoren um Robert Bernhardt, Vater eines Kita-Kindes aus Hohndorf bei Stollberg, gefährde die derzeitige Situation die Gleichbehandlung der Eltern in ganz Sachsen, da die finanzielle Last ungerecht verteilt sei. Eltern und Kommunen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:03 Uhr
1 min.
Deutscher WM-Schreck: Bulgarischer Ex-Nationaltrainer tot
Bulgariens Trainer-Legende Dimitar Penew ist im Alter von 80 Jahren gestorben.
Er führte Bulgarien 1994 sensationell ins WM-Halbfinale - zum Leidwesen von Titelverteidiger Deutschland. Nun ist Dimitar Penew mit 80 Jahren gestorben.
15:59 Uhr
2 min.
Abschiebungen nach Afghanistan im neuen Jahr
Zu Beginn des neuen Jahres gibt es weitere Abschiebungen nach Afghanistan. (Archivfoto)
Die Bundesregierung hatte Abschiebungen von Straftätern aus Afghanistan angekündigt. Nun macht sie verstärkt ernst.
15:00 Uhr
2 min.
Kitagebühren: Eltern aus dem Erzgebirge wenden sich an Freistaat Sachsen
Vielerorts belasten steigende Kitagebühren die Budgets von Familien.
Sachsenweit wollen Eltern nun nach Unterstützung suchen, um den Freistaat bei den Kosten für die Kitas stärker in die Pflicht zu nehmen. Das Ziel: Die finanzielle Belastung zu mildern.
Katrin Hofmann
01.01.2026
4 min.
Helena und Hugo sind im Vogtland die Babys zum Jahreswechsel: „Dieses Silvester kann man nicht toppen“
Helena Sophie Otterbach ist das Neujahrsbaby 2025 im Vogtland. Lisa und Alexander Otterbach aus Hof haben bewusst das Helios-Klinikum Plauen als Geburtsort für das Baby gewählt.
Helena Sophie Otterbach ist das Neujahrsbaby des Vogtlands. Um kurz nach Mitternacht erblickte sie das Licht der Welt. Der Plauener Hugo Karl Langheinrich ist indes das letzte Baby 2025 – fast wäre er ein Bayer geworden.
Cornelia Henze
02.01.2026
6 min.
Dunkle zweite Wahrheit der Band Silly: Dirk Zöllner über das Buch „Die geklaute Band“ von Gitarrist Thomas Fritzsching
Silly 1986 bei „Rock für den Frieden“: Thomas Fritzsching, Herbert Junck, Richie Barton, Tamara Danz und Matthias Schramm (von links).
Der Silly-Mitbegründer verspricht in seinem durchaus bitteren Buch „die wahre Geschichte hinter einer der prägendsten und erfolgreichsten Rock-Bands des Ostens“. Kann er das halten?
Dirk Zöllner
13.11.2025
3 min.
Ärger um hohe Kita-Gebühren im Erzgebirge: Gemeinden und Eltern sehen Freistaat Sachsen in der Pflicht
Die vielerorts steigenden Kita-Gebühren belasten die Haushalte der Familien.
Aus Elternsicht sind die Kitagebühren in Hohndorf zu hoch. Jetzt berieten Eltern und Gemeinde erneut. Finanziell ändert sich für die Eltern derzeit zwar nichts, aber das Sächsische Kultusministerium bekommt Post.
Katrin Hofmann
Mehr Artikel