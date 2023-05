Englisch-Ass aus dem Erzgebirge hat Fahrkarte für Landesausscheid in Dresden gelöst

Nein, so aufgeregt wie beim letzten Mal ist sie nicht, sagt Emilia Gaube. "Aber ich bin auch nicht entspannt." Die 15-Jährige spricht vom sächsischen Finale der Englisch-Olympiade, das am Donnerstag in Dresden stattfindet. Mit einem 2. Platz beim Regionalausscheid in Chemnitz hat die Neuntklässlerin Mitte April sozusagen die Fahrkarte für Dresden...