Ermittler erheben schweren Vorwurf gegen Asylbewerber: Zehnfach versuchter Mord im Erzgebirge

Am Landgericht muss sich seit dieser Woche ein Asylbewerber verantworten. Er soll eine bewohnte Flüchtlingsunterkunft in Pfaffenhain angezündet haben. Die Frage ist: Muss er in die geschlossene Psychiatrie?

Das erste, was der Vorsitzende Richter am Landgericht Chemnitz bei Prozessbeginn fragte, war dies: „Braucht der Beschuldigte die Handschellen?“ Ein Betreuer verneinte, nahm dem Marokkaner seine Fesseln ab. Der Mann blieb ganz ruhig sitzen. Das erste, was der Vorsitzende Richter am Landgericht Chemnitz bei Prozessbeginn fragte, war dies: „Braucht der Beschuldigte die Handschellen?“ Ein Betreuer verneinte, nahm dem Marokkaner seine Fesseln ab. Der Mann blieb ganz ruhig sitzen.