Regionale Nachrichten und News
  Ermittler erheben schweren Vorwurf gegen Asylbewerber: Zehnfach versuchter Mord im Erzgebirge

Prozess am Landgericht wegen versuchten Mordes: Der Mann aus Marokko soll Feuer im Asylheim in Jahnsdorf gelegt haben.
Prozess am Landgericht wegen versuchten Mordes: Der Mann aus Marokko soll Feuer im Asylheim in Jahnsdorf gelegt haben.
Stollberg
Ermittler erheben schweren Vorwurf gegen Asylbewerber: Zehnfach versuchter Mord im Erzgebirge
Redakteur
Von Jan Oechsner
Am Landgericht muss sich seit dieser Woche ein Asylbewerber verantworten. Er soll eine bewohnte Flüchtlingsunterkunft in Pfaffenhain angezündet haben. Die Frage ist: Muss er in die geschlossene Psychiatrie?

Das erste, was der Vorsitzende Richter am Landgericht Chemnitz bei Prozessbeginn fragte, war dies: „Braucht der Beschuldigte die Handschellen?“ Ein Betreuer verneinte, nahm dem Marokkaner seine Fesseln ab. Der Mann blieb ganz ruhig sitzen.
