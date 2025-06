Erzgebirge: Diebe brechen in Einfamilienhaus ein und machen erstaunliche Beute

Die Polizei muss in einem Fall von Einbruch und Diebstahl ermitteln. Bei der Tat erbeuteten Unbekannte eine besondere Sache.

Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch in Oelsnitz. Laut Mitteilung hatten es der oder die Täter auf einen besonderen Gegenstand im Haus abgesehen. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei ereignete sich das Geschehen in einem Gebäude an der Oberen Hauptstraße. Gemeldet wurde die Tat laut Information am 23. Juni in den Abendstunden....