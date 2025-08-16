Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Im Beisein von Landrat Rico Anton (r.), der Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderung Peggy Kreller sowie Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter wurden Simone Wilson, Markus Füchtner, Jörg Scholz und Tom Neubert zu Botschaftern des Erzgebirges ernannt (v. l.). Neubert und Füchtner nahmen die Auszeichnung stellvertretend für Nussknacker Wilhelm entgegen.
Im Beisein von Landrat Rico Anton (r.), der Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderung Peggy Kreller sowie Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter wurden Simone Wilson, Markus Füchtner, Jörg Scholz und Tom Neubert zu Botschaftern des Erzgebirges ernannt (v. l.). Neubert und Füchtner nahmen die Auszeichnung stellvertretend für Nussknacker Wilhelm entgegen. Bild: Ramona Schwabe
Im Beisein von Landrat Rico Anton (r.), der Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderung Peggy Kreller sowie Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter wurden Simone Wilson, Markus Füchtner, Jörg Scholz und Tom Neubert zu Botschaftern des Erzgebirges ernannt (v. l.). Neubert und Füchtner nahmen die Auszeichnung stellvertretend für Nussknacker Wilhelm entgegen.
Im Beisein von Landrat Rico Anton (r.), der Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderung Peggy Kreller sowie Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter wurden Simone Wilson, Markus Füchtner, Jörg Scholz und Tom Neubert zu Botschaftern des Erzgebirges ernannt (v. l.). Neubert und Füchtner nahmen die Auszeichnung stellvertretend für Nussknacker Wilhelm entgegen. Bild: Ramona Schwabe
Stollberg
Erzgebirge: Drei neue Botschafter ernannt
Von Patrick Herrl und Ramona Schwabe
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vertreter aus Politik und Wirtschaft haben sich am Freitagabend zur Summer Lounge des Erzgebirgskreises getroffen. Höhepunkt in der erst im Januar neu eröffneten Kohlewelt in Oelsnitz war die Auszeichnung von zwei Persönlichkeiten und einem Holzkopf.

Es ist ein gebührender Rahmen für eine hohe Auszeichnung gewesen. Im Rahmen der Summer Lounge der Wirtschaft am Freitagabend in der Kohlewelt in Oelsnitz sind zwei Personen und ein echter Holzkopf als neue Botschafter des Erzgebirges ausgezeichnet worden. Auf Einladung von Landrat Rico Anton (CDU) trafen sich zum nunmehr elften Mal Vertreter aus...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.05.2025
4 min.
Gerät die Kulturlandschaft des Erzgebirges ins Wanken? Landrat Anton sieht den Freistaat Sachsen in der Pflicht
Bunte und lebendige Vielfalt bringt das Ensemble des Eduard-von-Winterstein-Theaters in Annaberg-Buchholz auf die Bühne.
Es ist ein dringender Appell, der aus dem Erzgebirge in Richtung Dresden gesendet wird. Mit vier konkreten Forderungen. Denn ab 2026 soll es weniger Geld für Kultur geben.
Beate Kindt-Matuschek
02.02.2016
8 min.
Sinn und Sinnlichkeit
Die 15-jährige Laetitia Pittschaft aus Augustusburg gehört zu den großen Akkordeon-Talenten der Region. Beim Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" erreichte sie mit sagenhaften 24 Punkten einem ersten Preis - und eine Weiterleitung zum Landeswettbewerb.
Jugend-Musiziert-Organisatorin und Musikschul-Leiterin Nancy Gibson über unterschätzte musische Bildung, überhöhte Ansprüche und Freude
18:05 Uhr
2 min.
Frau in Leipzig getötet und Kind verletzt
In Leipzig wurde eine Frau getötet und ein Kind schwer verletzt.
In Leipzig entdecken Polizisten eine schwer verletzte Frau und ein Kind. Die 42-Jährige stirbt wenig später. Ein Mann wird festgenommen. Was ist bisher bekannt?
17.04.2025
4 min.
Homeoffice adé? Umfrage lotet Potenzial für flexible Arbeitsplätze im Erzgebirge aus
Uta Heinzinger und andere Akteure wollen herausfinden, wie groß das Interesse an Co-Working-Spaces im Erzgebirge ausfällt.
Im Erzgebirge fehlt es an Klarheit über Co-Working-Möglichkeiten. Uta Heinzinger und eine Arbeitsgruppe wollen das ändern. Eine Umfrage soll zunächst helfen, die Nachfrage nach Gemeinschaftsbüros zu klären. Doch die Vision ist größer.
Michael Urbach
18.08.2025
4 min.
Insolvenz: Hat traditionsreicher Betrieb im Erzgebirge noch eine Chance?
Das Tor ist zu, das Aquinos-Werksgelände im Gewerbegebiet in Jöhstadt verwaist. Die Zukunft des Betriebs, in dem Lattenroste hergestellt wurden, ungewiss.
Die Produktion war bereits gestoppt, was nichts Gutes ahnen ließ. Nun hat eine vorläufige Insolvenzverwalterin bei der Aquinos Bedding Germany GmbH und damit auch im Werk in Jöhstadt das Sagen. Was nun passiert.
Kjell Riedel
18:15 Uhr
3 min.
Im Tischtennis-Pokal: TTC Sachsenring steht vor erster Standortbestimmung
Der TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal wird seine Heimspiele auch in der Saison 2025/26 noch einmal in der Sporthalle des Beruflichen Schulzentrums in Limbach-Oberfrohna austragen.
Zehn Zweit- und sechs Drittligisten sind an diesem Wochenende in der Vorrunde gefordert. Für die Mannschaft aus Hohenstein-Ernstthal wird es beim Viererturnier in Karlsruhe-Grünwettersbach ernst.
Markus Pfeifer
Mehr Artikel