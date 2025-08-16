Erzgebirge: Drei neue Botschafter ernannt

Vertreter aus Politik und Wirtschaft haben sich am Freitagabend zur Summer Lounge des Erzgebirgskreises getroffen. Höhepunkt in der erst im Januar neu eröffneten Kohlewelt in Oelsnitz war die Auszeichnung von zwei Persönlichkeiten und einem Holzkopf.

Es ist ein gebührender Rahmen für eine hohe Auszeichnung gewesen. Im Rahmen der Summer Lounge der Wirtschaft am Freitagabend in der Kohlewelt in Oelsnitz sind zwei Personen und ein echter Holzkopf als neue Botschafter des Erzgebirges ausgezeichnet worden. Auf Einladung von Landrat Rico Anton (CDU) trafen sich zum nunmehr elften Mal Vertreter aus... Es ist ein gebührender Rahmen für eine hohe Auszeichnung gewesen. Im Rahmen der Summer Lounge der Wirtschaft am Freitagabend in der Kohlewelt in Oelsnitz sind zwei Personen und ein echter Holzkopf als neue Botschafter des Erzgebirges ausgezeichnet worden. Auf Einladung von Landrat Rico Anton (CDU) trafen sich zum nunmehr elften Mal Vertreter aus...