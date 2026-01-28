MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Unfall auf der A 72 bei Jahnsdorf: Zwei Menschen wurden schwer verletzt.
Unfall auf der A 72 bei Jahnsdorf: Zwei Menschen wurden schwer verletzt. Bild: Symbolbild: Stefan Puchner/dpa
Unfall auf der A 72 bei Jahnsdorf: Zwei Menschen wurden schwer verletzt.
Unfall auf der A 72 bei Jahnsdorf: Zwei Menschen wurden schwer verletzt. Bild: Symbolbild: Stefan Puchner/dpa
Stollberg
Erzgebirge: Drei Verletzte bei Unfall auf der A 72 – 65.000 Euro Schaden
Von Farhard Salmanian
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Spurwechsel, Bremsmanöver, Aufprall: Auf der A 72 bei Jahnsdorf sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie es dazu kam.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 72 bei Jahnsdorf sind am Dienstag zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren ein 75‑jähriger Škoda‑Fahrer und ein 49‑jähriger BMW‑Fahrer gegen 9.25 Uhr in Richtung Leipzig unterwegs. Rund einen Kilometer vor dem Parkplatz „Am Neukirchener Wald“ wechselte der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.01.2026
4 min.
Ausgerechnet Grönland: Millionenauftrag für vogtländisches Unternehmen aus der Arktis
Das Grönland-Teleskop steht derzeit im Norden der Insel. Mit Spezialschlitten aus dem Vogtland soll es 1000 Kilometer weit transportiert werden.
160 Tonnen Technik, 1000 Kilometer Eis und ein Ziel, das näher an den Sternen liegt als an der Zivilisation. Ein Mittelständler aus dem Vogtland soll ein Teleskop quer durch Grönland transportieren.
Swen Uhlig
18:00 Uhr
4 min.
Mit 57 in Altersteilzeit: Wie VW Sachsen den vorzeitigen Ruhestand abpuffert und weshalb das dem Betriebsrat wichtig ist
Mitarbeiter von Volkswagen Sachsen bei einer Betriebsversammlung im Werk Zwickau.
Die Altersteilzeit ist der wichtigste Hebel für VW, um Stellen abzubauen. Nun darf der Jahrgang 1969 die Verträge unterschreiben. Das Modell ist attraktiv, es gibt aber eine wichtige Regel.
Jan-Dirk Franke
29.01.2026
2 min.
Tesla stellt Produktion der Modelle S und X ein
Selbst US-Präsident Trump (r) kaufte Tesla-Chef Musk ein Model S medienwirksam ab. (Archivbild)
Mit dem Model S begann einst der Aufstieg von Tesla. Jetzt soll die Modellreihe zusammen mit der Weiterentwicklung Model X der Roboter-Zukunft weichen.
20.01.2026
1 min.
Unfall in Plauen sorgt für Behinderungen im Berufsverkehr
Die Polizei musste zu einem Unfall in der Plauener Ostvorstadt ausrücken.
Am Dienstagfrüh kollidierten in der Ostvorstadt zwei Fahrzeuge. Laut Polizei war die Ursache ein Vorfahrtsfehler.
Swen Uhlig
21.12.2025
2 min.
Rettungshubschrauber landet auf A 72 bei Stollberg: Schwerer Verkehrsunfall mit fünf Autos
Fünf Autos fuhren auf der A 72 bei Stollberg ineinander. Mehrere Personen wurden dabei verletzt.
Ein Verletzter und ein kilometerlanger Stau – das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der A 72 bei Stollberg. Was die Polizei zur Unfallursache weiß.
André März, Jürgen Freitag
29.01.2026
4 min.
Müll oder Sammelstelle? Einweg-E‑Zigarette richtig entsorgen
E-Zigaretten müssen über Sammelstellen entsorgt werden.
Vapes dürfen nicht in den Restmüll – warum falsche Entsorgung gefährlich ist und wie die Rückgabe richtig funktioniert.
Mehr Artikel