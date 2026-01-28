Erzgebirge: Drei Verletzte bei Unfall auf der A 72 – 65.000 Euro Schaden

Spurwechsel, Bremsmanöver, Aufprall: Auf der A 72 bei Jahnsdorf sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie es dazu kam.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 72 bei Jahnsdorf sind am Dienstag zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren ein 75‑jähriger Škoda‑Fahrer und ein 49‑jähriger BMW‑Fahrer gegen 9.25 Uhr in Richtung Leipzig unterwegs. Rund einen Kilometer vor dem Parkplatz „Am Neukirchener Wald“ wechselte der...