Erzgebirge: Freud und Leid im Naturbad Gornsdorf

Die installierte Photovoltaikanlage im Naturbad Gornsdorf spart spürbar Energiekosten - der schlechte Sommer drückt dagegen die Einnahmen. Ein Überblick zur Lage.

Die gute Nachricht: Mit der Installation einer Photovoltaikanlage im Naturbad Gornsdorf hat die Gemeinde in den ersten beiden Monaten etwa 1500 Euro Energiekosten gespart, so Marcel Kis vom Eigenbetrieb. Bekanntlich wurden einst auf dem Dach Sonnenkollektoren in Eigeninitiative montiert - mit 5500 Euro Fördergeld. Das Bad ist eines der großen...