Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Naturbad in Gornsdorf soll erhalten bleiben.
Das Naturbad in Gornsdorf soll erhalten bleiben. Bild: ERZ-Foto/Georg Ulrich Dostmann
Das Naturbad in Gornsdorf soll erhalten bleiben.
Das Naturbad in Gornsdorf soll erhalten bleiben. Bild: ERZ-Foto/Georg Ulrich Dostmann
Stollberg
Erzgebirge: Freud und Leid im Naturbad Gornsdorf
Redakteur
Von Jan Oechsner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die installierte Photovoltaikanlage im Naturbad Gornsdorf spart spürbar Energiekosten - der schlechte Sommer drückt dagegen die Einnahmen. Ein Überblick zur Lage.

Die gute Nachricht: Mit der Installation einer Photovoltaikanlage im Naturbad Gornsdorf hat die Gemeinde in den ersten beiden Monaten etwa 1500 Euro Energiekosten gespart, so Marcel Kis vom Eigenbetrieb. Bekanntlich wurden einst auf dem Dach Sonnenkollektoren in Eigeninitiative montiert - mit 5500 Euro Fördergeld. Das Bad ist eines der großen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.09.2025
1 min.
Personen mit Schusswaffen gemeldet - Polizei sperrt Bahnhof
Der Bahnhof in Neumünster ist komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt, und Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
22.08.2025
4 min.
Wochenendtipps für den Raum Stollberg: Cocktails am Stadtstrand, Teenie-Disko, Arschbomben-Contest und Feuerwehr-Fest
Wer zaubert die höchste Fontäne, den lautesten Knall – kurz: die ultimative Arschbombe? Antwort gibt’s am Freitag im Zwönitzer Freibad.
An vielen Orten in und um Stollberg wird auch an diesem Wochenende wieder gefeiert. Vor allem für Kids und Jugendliche ist eine Menge los.
Katrin Hofmann
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
18.09.2025
3 min.
Nach Bürgerprotest: Finsteres Dorf im Erzgebirge lässt Straßenlaternen nachts wieder leuchten
Gornsdorf erstrahlt auch nachts wieder.
Frauen hatten Angst vor Übergriffen, Anwohner vor Dieben. Nun wird es nachts im Dorf hell bleiben. Damit die Gemeinde zumindest die Kosten dafür drückt, wird der Lampenbestand umgerüstet. Wie genau?
Jan Oechsner
27.09.2025
3 min.
Trotz Trump: Europas Golfer glänzen beim Ryder-Cup-Auftakt
Rory McIlroy sorgt zum Auftakt des Ryder Cups für Aufsehen.
Der Ryder Cup in den USA beginnt spektakulär. US-Präsident und Golf-Fan Donald Trump sieht überraschend starke Europäer. Der Weltranglistenzweite Rory McIlroy sorgt für Aufsehen.
Mehr Artikel