Erzgebirge: Hundebesitzer müssen tiefer in die Tasche greifen

Die Kommune will so etwa 2000 Euro mehr im Jahr einnehmen. Doch was ist der Grund der Maßnahme?

Hundebesitzer in Gornsdorf müssen ab kommendem Jahr mehr Steuern für ihre Vierbeiner entrichten. Die Kommune will so etwa 7000 Euro und damit rund 2000 Euro mehr einnehmen als bisher. Konkret sollen Besitzer beispielsweise für ihren ersten Hund nicht mehr 42, sondern 60 Euro zahlen. Die Gornsdorfer Gemeinderäte haben die neue Satzung jüngst... Hundebesitzer in Gornsdorf müssen ab kommendem Jahr mehr Steuern für ihre Vierbeiner entrichten. Die Kommune will so etwa 7000 Euro und damit rund 2000 Euro mehr einnehmen als bisher. Konkret sollen Besitzer beispielsweise für ihren ersten Hund nicht mehr 42, sondern 60 Euro zahlen. Die Gornsdorfer Gemeinderäte haben die neue Satzung jüngst...