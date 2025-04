Erzgebirge: Musiker von Ostrock Pur rocken Bürgergarten

Die Musiker von Ostrock Pur haben ihr Publikum im Bürgergarten in Stollberg mitgenommen auf eine musikalische Reise in die Vergangenheit und begeisterten mit DDR-Hits.

Erinnerst Du Dich noch? Diese Frage ist im Bürgergarten in Stollberg jetzt sicherlich öfter gestellt worden – denn dort haben sich Besucher am Freitagabend auf eine besondere musikalische Reise in längst vergangene Zeiten begeben. Auf der Bühne standen die Musiker der Band Ostrock Pur, die erstmalig in Stollberg zu Gast waren und...