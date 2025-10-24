Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Polizisten haben in Zwönitz Graffiti entdeckt.
Polizisten haben in Zwönitz Graffiti entdeckt. Bild: Heiko Küverling - stock.adobe
Polizisten haben in Zwönitz Graffiti entdeckt.
Polizisten haben in Zwönitz Graffiti entdeckt. Bild: Heiko Küverling - stock.adobe
Stollberg
Erzgebirge: Polizisten entdecken Graffiti
Redakteur
Von Babette Zaumseil
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ubekannte haben eine Garage und eine Betonpalisade in Zwönitz beschmiert.

Polizisten haben am Donnerstag in der Annaberger Straße in Zwönitz Graffiti mit einem Fußballbezug entdeckt. An einer Garage ist demnach eine rund vier Meter große Buchstabenkombination, vorwiegend in den Farben Lila, Silber und Schwarz, angebracht worden, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizeidirektion Chemnitz von Freitag. Gut 100...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.10.2025
1 min.
Winterzeit in Deutschland - Uhren sind zurückgestellt
Es gilt wieder die Normalzeit in Deutschland, auch Winterzeit genannt. (Archivbild)
Die Zeitumstellung ist für viele ein Vorbote für die dunklere und kältere Jahreshälfte. Manch anderer freut sich aber über mehr Schlaf - zumindest in einer Nacht.
08.10.2025
1 min.
Unfall im Erzgebirge endet mit zwei Verletzten und 10.000 Euro Schaden
Sachschaden in fünfstelliger Höhe entstand bei einem Unfall in Zwönitz.
In Zwönitz sind zwei Fahrzeuge zusammengestoßen – mit Folgen. Was der Polizei bisher bekannt ist.
Babette Zaumseil
26.10.2025
1 min.
Zug bleibt mehrere Stunden auf der Strecke liegen
Rund 200 Fahrgäste mussten mehrere Stunden in einem liegengebliebenen Zug ausharren. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg von Dresden nach Hannover. Da kommt es überraschend zu einem Halt. Die Fahrgäste brauchen am Abend viel Geduld.
01.09.2025
1 min.
Pkw kollidiert im Erzgebirge mit Zaun, Hecke und Garagenwand
Eine Frau war in Zwönitz mit ihrem Auto zunächst auf die Gegenfahrbahn gekommen.
Eine Frau ist mit ihrem Ford in Zwönitz von der Fahrbahn abgekommen. Bei dem Unfall entstand hoher Schaden. Was die Polizei bislang dazu weiß.
Babette Zaumseil
Von Caspar Leder
5 min.
25.10.2025
5 min.
Rapper Finch in Leipzig – Ost, Ost, Ostdeutschland
Meinung
Redakteur
Er gilt als eine Ikone für viele junge Menschen im Osten Deutschlands: Rapper Finch. Hier in der Arena Leipzig.
Der Rapper Finch ist aktuell auf Tour und war am Freitagabend in Leipzig zu Gast. Er gilt als eine Ikone junger Menschen im osten Deutschlands. Wie viel DDR geht noch?
Caspar Leder
25.10.2025
3 min.
Nach vier Monaten: Restaurant im Chemnitzer Ikea wieder offen – aber jetzt gibt es keine Hotdogs
Das Ikea-Restaurant hat wieder regulär geöffnet. Kunden können nun an Terminals bestellen.
Im Rahmen der Erneuerung des Standorts im Neefepark hat Ikea auch das Restaurant auf Vordermann gebracht. Das empfängt jetzt mit neuem Konzept Kunden. Das Bistro hat dafür erstmal geschlossen.
Benjamin Lummer
Mehr Artikel