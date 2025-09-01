Erzgebirge: Publikum strömt in Scharen zur Waldbühne

Nach der Sissi-Hommage begeistert der Neuwürschnitzer Carnevalsverein mit einem neuen Musical. „Von der Savanne in den Dschungel“ lockt Hunderte auf die Waldbühne.

Die Musicalaufführungen auf der Waldbühne gehören zu den Höhepunkten im Neuwürschnitzer Veranstaltungskalender. Zwei Jahre nach der Sissi-Hommage „Eine Kaiserin muss glänzen“ haben Mitglieder des Carnevalsvereins nun zweimal die Show „Von der Savanne in den Dschungel“ gezeigt. Und gleich beide Veranstaltungen am Wochenende waren mit...