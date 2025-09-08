Erzgebirge: Radfahrer liegt schwer verletzt auf Straße

Ein 33-jähriger Radfahrer mit schweren Verletzungen ist in der Nacht zum Sonntag auf der Auerbacher Straße in Gornsdorf gefunden worden.

Ein 33-jähriger Radfahrer mit schweren Verletzungen ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf der Auerbacher Straße in Gornsdorf gefunden worden. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Montag mitteilte, hatte ein Autofahrer gegen 1.50 Uhr den Rettungsdienst darüber informiert, dass ein Fahrradfahrer auf der Fahrbahn liegt. Die Polizei...