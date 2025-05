Erzgebirge: Termine für Wiederholung der Bürgermeisterwahl stehen

Die Gemeinderäte haben sich darauf geeinigt, dass die Auerbacher noch im September erneut abstimmen können. Und noch etwas anderes wurde abgenickt.

Die Auerbacher Gemeinderäte haben die Termine für die Wiederholung der jüngst annullierten Bürgermeisterwahl im Ort beschlossen. So soll der erste Urnengang am 14. September sein - eine etwaige Stichwahl am 28. September. Die Neuwahl kostet laut Gemeinde etwa 5000 bis 7000 Euro. Zuvor hatten die Räte die Entscheidung der Kommunalaufsicht...