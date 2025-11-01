Erzgebirge wird zum Gaming-Hotspot: Premiere der Pixel-Party begeistert 100 Besucher

Im Buntspeicher Zwönitz trafen sich Jugendliche zur ersten Pixel-Party mit VR, E-Sports und Retro-Flair. Das neue Event-Format kam bestens an und machte Lust auf mehr Gaming in der Region.

Zur ersten sogenannten Pixel-Party haben am Freitagabend die Organisatoren des Buntspeichers Zwönitz eingeladen. Jugendliche ab 16 Jahren konnten dort zwischen 18 und 23 Uhr ein gemeinsames Gaming-Erlebnis genießen. Zur ersten sogenannten Pixel-Party haben am Freitagabend die Organisatoren des Buntspeichers Zwönitz eingeladen. Jugendliche ab 16 Jahren konnten dort zwischen 18 und 23 Uhr ein gemeinsames Gaming-Erlebnis genießen.