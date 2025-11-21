Erzgebirge zeigt sich in Leipzig auf „Touristik & Caravaning“

Die Messe „Touristik & Caravaning“ in Leipzig nutzen Akteure der Region, um sich einem breiten Publikum zu präsentieren oder umzuschauen. Wie sind die Eindrücke?

Erst kürzlich mit dem Sächsischen Museumspreis ausgezeichnet, zeigt sich die KohleWelt Oelsnitz bis Sonntag auf der Messe „Touristik & Caravaning“ in Leipzig. Dort umgeschaut hat sich Susanne Heimhalt aus Schwarzenberg. „Wir brauchen ein neues Vorzelt für den Wohnwagen und wir schauen, wo es schöne Campingplätze gibt“, so die... Erst kürzlich mit dem Sächsischen Museumspreis ausgezeichnet, zeigt sich die KohleWelt Oelsnitz bis Sonntag auf der Messe „Touristik & Caravaning“ in Leipzig. Dort umgeschaut hat sich Susanne Heimhalt aus Schwarzenberg. „Wir brauchen ein neues Vorzelt für den Wohnwagen und wir schauen, wo es schöne Campingplätze gibt“, so die...