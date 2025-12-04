Erzgebirge: Zigaretten-Dieb geschnappt

Stollberg
Ein Dieb ließ in einem Einkaufsmarkt in Gornsdorf mehrere Zigarettenschachteln mitgehen. Dann flüchtete er mit einem Auto. In Auerbach stoppte die Polizei das gesuchte Fahrzeug.
Zahlreiche Zigarettenschachteln hat ein Mann am Mittwoch in einem Einkaufsmarkt an der B 180 in Gornsdorf gestohlen. Eine Angestellte (29) beobachtete die Tat und sah, wie der Täter mit einem Beutel flüchtete. Ein Kunde (43) und eine Mitarbeiterin verfolgten den Mann bis zu einem Ford. Sie informierten die Polizei über den Standort des...
