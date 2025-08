Erzgebirge: Zurück in der Zeit bei den Sommer-Oldies

Rock‘n‘Roll-, Boogie-Woogie- und Oldtimer-Fans sind bei den Sommer-Oldies in Zwönitz auf ihre Kosten gekommen. Drei Tage lang hat sich die Stadt im Stil der 1950er- und 1960er-Jahre gezeigt.

Es ist ein besonderes Flair bei den Sommer-Oldies in Zwönitz gewesen: Wo immer man hinschaute, Damen in Petticoat-Kleidern, Herren in coolen Lederjacken, schmucke Oldtimer-Fahrzeuge und Musik, die ins Blut ging. Diese Mischung war es, die Rock‘n‘Roll-, Boogie-Woogie- und Oldtimer-Fans von Freitag bis Sonntag zurückversetzt hat in die 1950er-...