Bei dem Unfall auf der A 72 entstand Sachschaden in Höhe von 16.000 Euro.
Bei dem Unfall auf der A 72 entstand Sachschaden in Höhe von 16.000 Euro.
Bei dem Unfall auf der A 72 entstand Sachschaden in Höhe von 16.000 Euro.
Bei dem Unfall auf der A 72 entstand Sachschaden in Höhe von 16.000 Euro. Bild: Symbolfoto: Patrick Seeger/dpa
Stollberg
Erzgebirge: Zwei Schwerverletzte nach Kollision auf der A 72
Redakteur
Von Holk Dohle
Eine 25-jährige Ford-Fahrerin verlor in Höhe der Anschlussstelle Stollberg-West die Kontrolle über ihr Fahrzeug.

Zwei Menschen sind bei einem Unfall auf der Autobahn 72 schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag berichtete, war die 25-jährige Fahrerin eines Pkw Ford am Sonntagnachmittag auf der A 72 in Richtung Hof unterwegs. Auf Höhe der Anschlussstelle Stollberg-West brach aus bisher unbekannter Ursache das Heck des Ford aus. Der Ford kollidierte...
