Erzgebirger jagt vergessene Denkmäler seiner Heimat – eins lässt ihn rätseln

Ein unscheinbarer Park in Thalheim birgt mehr als nur Natur. Peter Hösel kartiert dort und anderswo bekannte und unbekannte Denkmäler seiner Stadt. Von seinem Hobby könnten bald viele etwas haben.

Peter Hösel steht in dem kleinen Park am Waldstadion an einem hüfthohen Stein. Drei mächtige Fichten umgeben diesen, unscheinbar wirkt er auf den ersten Blick. Der Thalheimer deutet Richtung Neubaugebiet. „Dort stand früher mein Elternhaus. Zweimal über den Zaun, hier runter, da waren wir als Kinder im Bad. Seit ich denken kann, gibt's...