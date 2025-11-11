Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Stollberg
  • |

  • Erzgebirger lässt Bayern erstrahlen: Kronjuwelen-Ausstellung „Glanz und Gloria“ geht auf Reisen

Jürgen Zabel zeigt die Repliken der berühmtesten Kronjuwelen Europas erstmals in Bayern.
Jürgen Zabel zeigt die Repliken der berühmtesten Kronjuwelen Europas erstmals in Bayern. Bild: Georg Dostmann
Jürgen Zabel zeigt die Repliken der berühmtesten Kronjuwelen Europas erstmals in Bayern.
Jürgen Zabel zeigt die Repliken der berühmtesten Kronjuwelen Europas erstmals in Bayern. Bild: Georg Dostmann
Stollberg
Erzgebirger lässt Bayern erstrahlen: Kronjuwelen-Ausstellung „Glanz und Gloria“ geht auf Reisen
Redakteur
Von Thomas Mehlhorn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Funkelnde Kronen, royale Geschichte und meisterhafte Handwerkskunst: Bayern erlebt königliche Pracht. Jürgen Zabel verwandelt das Museum Mitterteich in eine Schatzkammer.

Funkelnde Kronen, glitzernde Diademe und der Zauber der Monarchie: Ab dem 28. November verwandelt sich das Bayerische Museum in Mitterteich in eine Schatzkammer der besonderen Art. Die Ausstellung „Glanz und Gloria“, kuratiert von Jürgen Zabel aus Dorfchemnitz, präsentiert erstmals in Bayern eine erlesene Auswahl handgefertigter Repliken der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.06.2025
4 min.
Flugzeug fliegen, Highland-Games, Musik bei Kerzenschein: Ausflugtipps für Pfingsten im Raum Stollberg
Schon seit vielen Jahren, hier ein Foto aus dem Jahr 2018, finden in Erlbach-Kirchberg zu Pfingsten die Highland-Games statt.
Die Wetterprognosen sind durchwachsen – das Veranstaltungsangebot ist dafür umso strahlender. In und um Stollberg steppt am Wochenende der Bär.
Katrin Hofmann
13:45 Uhr
1 min.
Eissportzentrum wird zum Märchenwald: Eismärchen kehrt mit „König Drosselbart“ zurück
2024 wurde „Max und Moritz“ aufs Eis gebracht, in diesem Jahr kommt „König Drosselbart“.
Der Vorverkauf für die Tickets hat begonnen. Anfang Dezember sind mehrere Aufführungen geplant.
Laetitia Feddersen
13:42 Uhr
3 min.
Ärger um neues Buch über Marius Borg Høiby
Mette-Marits Sohn Marius Borg Høiby ist unter anderem wegen Vergewaltigung angeklagt. (Archvbild)
Die norwegische Königsfamilie erlebt seit geraumer Zeit ihren wohl größten Skandal. Nun ist ein weiteres Buch zu dem Fall in den Handel gekommen. Ein Anwalt von Høiby befürchtet Vorverurteilung.
10.11.2025
2 min.
Brückensorgenkind von Mittelsachsen wird abgerissen
Am Montag wurde eine erneute Prüfung der Brücke in Gadewitz vorbereitet. Die Brücke soll abgerissen werden.
Die denkmalgeschützte Brücke über die Bahnstrecke Riesa-Chemnitz ist seit etwa zwei Jahren gesperrt. Nun soll sie abgerissen und neu gebaut werden.
Jan Leißner
11.11.2025
2 min.
Erst zu mild, dann kalt: Kommt am Wochenende der Schnee nach Sachsen?
Können am Wochenende erste, kleine Schneemänner gebaut werden?
Dem Freistaat steht wettermäßig eine abwechslungsreiche Woche ins Haus. Erst gehen die Temperaturen ungewohnt hoch, dann folgt der Absturz. Kommt die erste weiße Pracht?
Patrick Hyslop
07.09.2025
3 min.
Dampflok 50-3616-5 begeistert in Thalheim: Nostalgie auf Schienen
Kenny Hornig übernahm am Bahnhof Thalheim den Lokführerstand in der historischen Dampflok.
Am Wochenende feierte die Bahnstrecke zwischen Chemnitz, Aue und Adorf im Vogtland ihr 150-jähriges Jubiläum. Im Fokus stand ein ganz besonderes Dampfross.
Denny Michel
Mehr Artikel