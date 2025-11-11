Erzgebirger lässt Bayern erstrahlen: Kronjuwelen-Ausstellung „Glanz und Gloria“ geht auf Reisen

Stollberg
Funkelnde Kronen, royale Geschichte und meisterhafte Handwerkskunst: Bayern erlebt königliche Pracht. Jürgen Zabel verwandelt das Museum Mitterteich in eine Schatzkammer.
Funkelnde Kronen, glitzernde Diademe und der Zauber der Monarchie: Ab dem 28. November verwandelt sich das Bayerische Museum in Mitterteich in eine Schatzkammer der besonderen Art. Die Ausstellung „Glanz und Gloria“, kuratiert von Jürgen Zabel aus Dorfchemnitz, präsentiert erstmals in Bayern eine erlesene Auswahl handgefertigter Repliken der...
