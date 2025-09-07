Dampflok 50-3616-5 begeistert in Thalheim: Nostalgie auf Schienen

Stollberg
Am Wochenende feierte die Bahnstrecke zwischen Chemnitz, Aue und Adorf im Vogtland ihr 150-jähriges Jubiläum. Im Fokus stand ein ganz besonderes Dampfross.
Als sich die Schranken schließen, zieht unter den vielen Bahn-Begeisterten Ruhe ein. Die Blicke richten sich gespannt auf das Gleis, welches aus Richtung Dorfchemnitz in den Thalheimer Bahnhof führt. Grund hierfür ist die Einfahrt der Dampflok 50-3616-5.
