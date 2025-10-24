Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Michelle Mittag aus Stollberg liest am Samstag erzgebirgische Geschichten.
Michelle Mittag aus Stollberg liest am Samstag erzgebirgische Geschichten. Bild: Georg Dostmann/Archiv
Stollberg
Erzgebirgische Lesebühne: Geschichten, Gedichte und Musik bei „ERZählt“
Redakteur
Von Thomas Mehlhorn
Die Lesebühne „ERZählt“ macht Station in Hormersdorf. Mit dabei sind regionale Autoren sowie das Silberzachn-Trio.

Der Verein Literatur im Erzgebirge lädt für Samstag zur Lesebühne in das Haus der Vereine nach Hormersdorf ein. Innerhalb der Veranstaltungsreihe „ERZählt“ lesen Autoren mit erzgebirgischen Wurzeln Kurzgeschichten und Gedichte aus dem und über das Erzgebirge. In Hormersdorf sind Michelle Mittag (Stollberg), Lothar Becker...
