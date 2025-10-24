Erzgebirgische Lesebühne: Geschichten, Gedichte und Musik bei „ERZählt“

Stollberg
Die Lesebühne „ERZählt“ macht Station in Hormersdorf. Mit dabei sind regionale Autoren sowie das Silberzachn-Trio.
Der Verein Literatur im Erzgebirge lädt für Samstag zur Lesebühne in das Haus der Vereine nach Hormersdorf ein. Innerhalb der Veranstaltungsreihe „ERZählt“ lesen Autoren mit erzgebirgischen Wurzeln Kurzgeschichten und Gedichte aus dem und über das Erzgebirge. In Hormersdorf sind Michelle Mittag (Stollberg), Lothar Becker...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.